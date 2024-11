Previsão do signo de Câncer para hoje, 3 de novembro

O domingo chega com um lembrete poderoso: não existe prisão maior do que as teias emocionais que te envolvem. Então, por que não soltar? A Lua entra em Sagitário, alimentando seu desejo de se aventurar, explorar, viver experiências novas e inspiradoras. Mas, antes de embarcar nesse movimento, pergunte-se: por que insistir em ciclos que já perderam o sentido? É hora de reconhecer os sentimentos nocivos que você vem carregando e parar de alimentá-los.



A Lua e Mercúrio se unem em Sagitário para te convidar a expandir seus horizontes, a encontrar um propósito maior que vá além do que está ao seu redor. Hoje, o único caminho é o do autoconhecimento – e ele está pedindo por sua atenção. Temos também o aspecto mais intenso da semana: Marte se opõe a Plutão, criando um clima de pressão e desconforto. Talvez você sinta que precisa enfrentar algo desafiador, e fugir não é uma opção agora. Esse aspecto age como uma força impulsionadora, empurrando você para um mergulho profundo nas suas emoções, para limpar todo esse lixo emocional que está aí acumulado. Imagine-se como um vulcão em erupção, pronto para soltar tudo aquilo que precisa sair, para aliviar a pressão e abrir caminho para o novo.

Signo de Câncer hoje

Com Marte no seu signo, você sente as emoções à flor da pele, como um impulso para se libertar de velhos padrões de comportamento que não te representam mais. Plutão em Capricórnio desafia os seus relacionamentos, pedindo mudanças profundas na forma como você se conecta com o outro. Liberte-se de padrões de relação que já não te fazem bem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.