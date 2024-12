Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de dezembro

Sexta-feira chega com a Lua no signo de Virgem, te convidando a uma análise profunda e detalhista da sua vida. É hora de separar o joio do trigo, identificar o que realmente importa e o que precisa ser deixado para trás. Seu tempo é muito valioso. Mas atenção: evite se perder em meio aos detalhes! A Lua tensionando Mercúrio pode te levar a um estado de crítica excessiva e apego à minúcias.



Esteja atento aos seus gestos e aos dos outros. Pequenos detalhes podem revelar grandes verdades sobre si mesmo e sobre as relações que te cercam. Você tem se diminuído para caber em determinados espaços, relacionamentos ou empregos?



Lembre-se: tudo que é realmente importante na vida é simples. Simplifique, desapegue do que não te serve mais. Olhe para dentro de si com honestidade e compaixão. Reconheça seus limites e liberte-se de padrões que te impedem de ser autêntico.



Afirmação do dia: "Eu me liberto do excesso e me conecto com a simplicidade da vida, reconhecendo meu valor e honrando minha essência."

Signo de Câncer hoje

Com a Lua em Virgem, sua mente está ágil e curiosa, canceriano. Aproveite para se expressar com clareza e se dedicar a atividades que estimulem seu intelecto. A tensão com Mercúrio, porém, pode te levar a se dispersar e perder o foco. Concentre-se em seus objetivos e evite a superficialidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.