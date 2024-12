CAPTEI: Ouro e Turquesa - A Comemoração dos 60 Anos de Cláudia Alexandre

A empresária Cláudia Alexandre comemorou de forma especial a chegada dos seus 60 anos na última sexta-feira, 13. Ao lado de 60 amigas, a aniversariante celebrou com um animado almoço no Medit, onde também comemorou as bodas de turquesa com seu amado Emanoel Ponte.

Legenda: Claudia Alexandre e Emanoel Ponte Foto: LC Moreira

Animando a festa, DJ Isabela Gaby, que preparou uma playlist com remix de músicas incríveis e transformou o ambiente em uma verdadeira "discoteca", com uma pista de dança animada. O bolo, da Mary Cake, na cor dourada, enalteceu o momento de felicidade plena e o brilho e alegria que é a vida e a expressão da alma da aniversariante.

Legenda: DJ Isabela Gaby Foto: LC Moreira

Após os parabéns, Cláudia fez questão de agradecer a Deus pela vida, pela família, pelos amigos queridos e pelas oportunidades que virão com esse novo ciclo. Foi um momento especial e marcante para todos os presentes, que celebraram a vida e a felicidade ao lado de uma pessoa tão querida e especial.

Legenda: Aniversario Claudia Alexandre Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

