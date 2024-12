Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (20)

A novela 'Garota do Momento' desta sexta-feira (20) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Tieta'. Nesse capítulo, Juliano despista Maristela sobre as notas frias para Raimundo.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta sexta-feira

Juliano despista Maristela sobre as notas frias para Raimundo. Clarice tem a ideia de fazer uma ação conjunta da Magnifique com a Perfumaria Carioca. Basílio conta a Beatriz sua suspeita sobre Clarice e Juliano. Jacira sente ciúmes da comida de Anita. Alfredo dá as boas-vindas a Anita e Nelson em seu programa. Com a ajuda de Marlene, Glorinha confirma que seu produto foi sabotado.

Juliano aprova a ideia de Clarice de popularizar a Magnifique. Carlito alerta Marlene sobre o caráter de Juliano. O quadro de Anita no programa de Alfredo é um sucesso. Ronaldo chantageia Bia para jantar com ele. Beto descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.