Tadeu Schmidt revela detalhes sobre o BBB 25 em 'esquenta'

Os fãs de BBB já estão na expectativa para a 25ª edição do reality, que estreia em janeiro de 2025. Mas o apresentador da atração, Tadeu Schmidt, divulgou alguns spoilers já nesta sexta-feira (20).

Durante o dia, as redes sociais do programa e o gshow atualizarão os viciados no jogo, como anunciou o jornalista: “Não podemos falar todas as novidades com antecedência, porque os nossos brothers e sisters ainda estão por aí. Imagina se a gente conta tudo?”.

“Como o ano é de comemoração, o BBB 25 vai liberar umas dicas, uns spoilers, enigmas... É o esquenta para o nosso Big Brother Brasil", revelou o comandante do Big Brother em vídeo postado no Instagram do reality nessa quinta (19).

Ele continuou com as surpresas e disse que convidou nomes especiais, que fizeram parte da história, para revelar alguns dos spoilers.

“Eu mesmo não posso falar nada, acho injusto isso... Não vou falar para vocês que um dos quartos vai ser de época. Não vou contar de jeito nenhum”, anunciou Tadeu.

Ele deixou escapar ainda que haverá uma dinâmica nova para as duplas no começo do game. Este ano, todos os participantes entrarão na casa em dupla, sejam amigos, parentes ou casais, em mais uma novidade para a próxima edição.

“Não posso contar isso. Muito menos que esse ano tem uma novidade no espaço do Líder. Jamais eu comentaria que ele terá um sofazinho, uma poltroninha só dele, por exemplo. Isso vocês jamais vão ouvir da minha boca. Mas vocês vão receber umas novidades por aí", finalizou Schmidt.

O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro. Com 100 dias de duração, a atração diária deve ir até a última semana de abril. A nova edição também será a primeira sem a marca de Boninho, que está deixando a Rede Globo em dezembro de 2024, após 40 anos de contrato com a emissora.