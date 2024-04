Previsão do signo de Câncer para hoje, 16 de abril

A terça-feira é marcada por uma oposição entre Lua e Plutão. A presença de Plutão sempre traz alguns incômodos. Você quer dar um passo, avançar, mas precisa liberar algumas emoções que habitam os lugares mais sombrios e profundos a sua alma. Mas pode ser hoje todos essas emoções que estavam guardadas venham à tona, assim como um vulcão em erupção. E isso acontece porque você não consegue ir longe, se não mergulhar fundo, liberar os medos e transformar todo descontrole emocional em força regeneradora. Libere as mágoas e ressentimentos do passado. Você vai sentir um alívio por não ter que carregar mais essas bagagens pesadas.

Signo de Câncer hoje

Existe um conflito entre a mente racional e as emoções. Busque encontrar um equilíbrio saudável entre esses dois aspectos de si mesmo. Nem sempre a resposta está no pensamento lógico; às vezes, é preciso ouvir o que o coração tem a dizer. Se o seu conflito for em relação as suas finanças, ás vezes, pode ser útil buscar conselhos de pessoas de confiança ou de um profissional qualificado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.