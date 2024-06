Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de junho

A Lua segue em Capricórnio. Faça um esforço consciente para se compreender melhor. Observe e analise suas últimas experiências. Seu único esforço é estar atento. A Lua vai conversar com Saturno e Urano. Sinto que a conversa será tranquila. Você agora está entendo o porque de muitas coisas. Se pergunte: Por que isso me irrita? Por que isso me deixa inseguro? Por que isso dói? Por que isso me afeta do jeito que me afeta? E hoje você pode obter as respostas que precisa. E se a colheita não está boa, no próximo ciclo você pode fazer diferente.

Signo de Áries hoje

Você deseja colocar sua marca pessoal no mundo. Existe um anseio profundo de que suas atividades profissionais, resultados materiais e relacionamentos levem a sua identidade. Olhe para suas qualidades e tente direcioná-las para atividades que lhe deem prazer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.