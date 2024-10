Previsão do signo de Áries para hoje, 21 de outubro

Iniciamos a semana ainda sob a energia da Lua Cheia, um momento de colher resultados e buscar soluções. Observe o quanto você cresceu e as mudanças positivas que aconteceram até aqui. Valorize suas conquistas, mesmo as mais sutis. A Lua amanhece em Gêmeos e encontra Júpiter, deixando a segunda-feira super movimentada. Hoje, é essencial que você converse sobre seus sentimentos ou, se preferir, escreva sobre eles. Evite guardar para si aquilo que te inquieta.



Desde abril de 2022, alguns desconfortos têm persistido e, agora, chegou a hora de encará-los de frente. Compreender e aprender a lidar com essas questões será o caminho para alívio e crescimento. Não se apresse, mas também não deixe para depois.

Signo de Áries hoje

A Lua em Gêmeos movimenta suas comunicações e trocas. É o momento ideal para falar sobre suas ideias, mas também para ouvir. Já Quíron, no seu signo, tem feito você lidar com inseguranças e questões de autovalor. Hoje, aproveite para expressar seus sentimentos, reconhecendo que você não precisa ter todas as respostas agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.