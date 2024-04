Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de abril

Você está se questionando até que ponto manda na sua vida, define seus objetivos e concretiza-os materialmente. E precisa aprender a gostar de quem você é, ou seja, precisa se encontrar. E hoje, 20 de abril, pode ser um dia muito especial. Depois de 14 anos, vamos ter um encontro entre Júpiter e Urano no signo de Touro. E a pergunta é: Como você está lidando com o que você deseja? Chegou a hora de voar mais alto. O que estiver necessitando de agitação sairá da apatia e ganhará novos rumos. Mas se você resistir às mudanças, ficará para trás. Fuja do habitual e acolha as diferenças. Modifique o jeito de conduzir a vida. A liberdade pode te abrir portas. Chega de se moldar para caber, chega de se diminuir. Não tente controlar mais o fluxo. Como está sua vida em 2010 (a última vez que Júpiter encontrou Urano)? Hoje você inicia um novo ciclo. Deixa romper, deixa ir, renova, liberte-se. Confira abaixo como seu signo pode aproveitar essa grande conjunção.

Signo de Áries hoje

Prepare-se porque boas oportunidades podem bater a sua porta, especialmente quando se trata de recursos. Foque no seu crescimento pessoal e financeiro. Se tiver que romper com alguma fonte de renda, fique tranquilo(a), pois vai surgir uma oportunidade melhor. Você vive um momento de descobertas de si e de um novo talento. Coloque suas ideias em prática e arrisque.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.