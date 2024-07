Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de julho

Que sementes você está regando? Que ciclos se repetem na sua vida? A Lua chegou no signo de capricórnio trazendo maturidade e hoje você pode reconhecer que você é um processo em transformação. Tudo tem seu tempo. Você só precisa estar mais atento e cuidadoso com o que faz. As respostas estão chegando, tente captar as mensagens. E lembre-se: você precisa de um bom alicerce para se desenvolver.

Signo de Áries hoje

Você está começando a ter clareza sobre a direção a seguir em sua vida. Nesse momento você só precisa reconhecer suas conquistas e planejar o próximo passo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.