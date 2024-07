Previsão do signo de Aquário para hoje, 19 de julho

Que sementes você está regando? Que ciclos se repetem na sua vida? A Lua chegou no signo de capricórnio trazendo maturidade e hoje você pode reconhecer que você é um processo em transformação. Tudo tem seu tempo. Você só precisa estar mais atento e cuidadoso com o que faz. As respostas estão chegando, tente captar as mensagens. E lembre-se: você precisa de um bom alicerce para se desenvolver.

Signo de Aquário hoje

Será que você tem medo das consequências de ouvir seu coração? Nos próximos dias pode ser que você precise de momentos de silêncio ou solidão para ouvir o que o seu coração tem a dizer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.