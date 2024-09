Previsão do signo de Áries para hoje, 11 de setembro

A Lua Crescente em Sagitário traz aquele impulso de crescimento e expansão que você tanto deseja. Chegou a hora de agir e dar o próximo passo, mas algo te impede — pode ser uma velha ferida relacionada à sua imagem e autovalor. Mesmo com esse obstáculo, o momento exige iniciativa. Sim, pode doer tocar nesse ponto sensível, mas é fundamental que você enfrente isso para avançar.



A oposição da Lua a Júpiter em Gêmeos pede cuidado extra com as palavras. A comunicação pode estar distorcida, e aquilo que você diz pode ser mal compreendido. Antes de falar, respire e analise bem a situação, evitando reações impulsivas. No fim do dia, quando a Lua tensionar Netuno, os enganos se tornarão mais evidentes, trazendo à tona percepções equivocadas ou ilusões. Esteja atento para não se perder em mal-entendidos.

Signo de Áries hoje

Você está cheio de energia para avançar, mas pode sentir que algo no seu comportamento ou imagem ainda te prende. Não tenha medo de enfrentar essa dor. Tome a iniciativa, mas preste atenção nas palavras, especialmente ao lidar com colegas e amigos. O momento pede cautela na comunicação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.