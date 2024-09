Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de setembro

A Lua Crescente em Sagitário traz aquele impulso de crescimento e expansão que você tanto deseja. Chegou a hora de agir e dar o próximo passo, mas algo te impede — pode ser uma velha ferida relacionada à sua imagem e autovalor. Mesmo com esse obstáculo, o momento exige iniciativa. Sim, pode doer tocar nesse ponto sensível, mas é fundamental que você enfrente isso para avançar.



A oposição da Lua a Júpiter em Gêmeos pede cuidado extra com as palavras. A comunicação pode estar distorcida, e aquilo que você diz pode ser mal compreendido. Antes de falar, respire e analise bem a situação, evitando reações impulsivas. No fim do dia, quando a Lua tensionar Netuno, os enganos se tornarão mais evidentes, trazendo à tona percepções equivocadas ou ilusões. Esteja atento para não se perder em mal-entendidos.

Signo de Aquário hoje

Você deseja expandir suas amizades ou redes de contato, mas pode se deparar com um bloqueio relacionado à sua identidade. Tome a iniciativa para se conectar, mas tenha cautela ao se comunicar, evitando desentendimentos com grupos ou amigos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.