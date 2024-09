Legenda não é livro

Recentemente, vi em algumas redes sociais alguns artistas exibindo livros que os acompanharam nos últimos meses, outros propondo um clube de leitura e algumas indicações de obras literárias. Essas postagens me chamaram atenção, porque vão ao encontro do que acredito como real poder de influência positiva, quase utilidade pública da rede social, indo além de publicidades e passatempo.

Em outro momento não tão distante, conversando com uma amiga, que é coordenadora de uma escola pública do Ceará, ela me relatou que nos últimos anos tem sido alarmante como os estudantes estão cada vez menos adeptos ao aprendizado por meio da leitura. No entanto, seguem extremamente conectados às redes sociais e ao sonho de enriquecimento através do trabalho de influenciador.

Se antigamente tínhamos o desejo de “vencer na vida” como advogado, médico, bancário ou outras profissões comuns, hoje, os jovens miram no trabalho com as redes sociais o novo “ser doutor”. A diferença básica entre essas gerações é encarar a necessidade de estudo como ponto de partida.

Já falei algumas vezes aqui na coluna que ser influencer não é sinônimo de uma pessoa sem estudo, inclusive, porque para manter uma carreira sólida e longínqua nesse mercado é preciso muita competência, mas vale o exercício de observar os influenciadores que acompanhamos e perceber a diferença entre aqueles que evoluíram em suas carreiras e aqueles que estão presos em fórmulas e conteúdos prontos.

Muitos produtores de conteúdo, de diversos segmentos, entenderam que é preciso especialização. Alguns agregam outras atividades, como canto, dança, moda, atuação, etc. Outros buscam agregar profissionais de gestão de carreira, pessoas capacitadas para compor suas equipes, ou seja, estudadas.

O fato é que novas gerações e tecnologias se constroem e, com isso, novas profissões e novos mercados, mas se tem algo que nunca será ultrapassado é o conhecimento, o estudo.

O talento sempre será algo extraordinário e bem-vindo, mas se está atrelado à ciência, certamente terá mais chances de crescer.

Reserve um tempo do seu dia para a leitura. Você não precisa ler mais de um livro por mês, mas o exercício de ler um bom livro por um determinado tempo do dia, seja quando acordar, no ônibus, numa viagem, antes de dormir é um treino que fortalece um músculo importantíssimo para quem quer ser grande: a imaginação!



