Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (11)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (11) vai ao ar às 17:10, após 'Meu Amigo, o Dragão'. Nesse capítulo, Débora sugere que Cristina use Ivan para fazer ciúmes em Rafael.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Débora sugere que Cristina use Ivan para fazer ciúmes em Rafael. Olívia fala para Vitório que já tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Raul convida Madalena para sair e ela aceita. Dalila teme que Roberval decida abandoná-la agora que ficou rico. Ofélia e Clarice discutem por conta de Sabina. Hélio dá um beijo em Sabina. Rafael conta a Felipe que viu Cristina e Ivan conversando no quarto. Crispim prepara uma armadilha para pegar o ladrão que rondava seu sítio. O homem entra na casa e acaba enroscado na rede. Raul abre um champanhe para comemorar o encontro com Madalena. Eles dançam e se beijam.

Olívia descobre que todo o dinheiro que tinha guardado desapareceu. Olívia grita por socorro. Todos correm para acudi-la e a encontram desesperada, sem saber como pagar as dívidas do restaurante. Clarice diz saber quem foi o culpado. Crispim entrega o ladrão para a polícia. Alexandra diz a Julian que ele não pode ajudá-la, pois seu coração se fechou depois que sua esposa lhe deixou. Clarice fala para o delegado que foi Vitório quem pegou o dinheiro de Olívia, pois o viu entrar na casa dela. Olívia desconfia de Vitório, deixando-o furioso. Julian conta para Eduardo que foi mesmo abandonado por sua mulher, o que prova que Alexandra ouve vozes que dizem a verdade.

Ciro conta para Agnes e Adelaide que Cristina nunca esteve grávida. Cristina finge estar nervosa com a perda do bebê e pede a atenção de Rafael. Jorge desconfia de que Raul tenha roubado o dinheiro e não sabe se deve ou não contar a Vitório e Olívia. O delegado avisa Serena que o ladrão que prendeu quer falar com ela. Felipe diz a Rafael que não deveria alimentar os sentimentos de Cristina se não pretende ficar com ela. Débora ouve. Serena vê que o ladrão é José Aristides. Serena garante ao delegado que José Aristides não é um bandido e o convence a soltá-lo. Rafael descobre que Débora ouviu sua conversa com Felipe.

Rafael flagra Débora escutando atrás da porta. Débora explica que ouviu a conversa por estar preocupada com Cristina. Felipe acusa Débora sempre querer deixar Rafael culpado. Cristina é carinhosa com Felipe, deixando Rafael emocionado. Débora elogia o golpe de mestre de Cristina. Serena leva José Aristides para pensão e promete ajudá-lo. José Aristides causa impacto ao chegar na pensão. O índio conta que sua tribo foi destruída, fala da professora Cleyde, de Nijienigi e da sua aventura para chegar a Roseiral.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.