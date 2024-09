CAPTEI: Jantar de noivado emociona e surpreende noivos

Na noite de quinta-feira, 05, o restaurante Medit foi escolhido para celebrar um momento especial na vida do casal, Lívia Cavalcante e Steffen Wedekind: a dupla foi surpreendida com um jantar de noivado organizado pela mãe da noiva, Germana Wanderley.

Legenda: Germana Wanderley, Livia Cavalcante e Steffen Wedekind Foto: LC Moreira

O jantar íntimo e emocionante contou com a presença de familiares e amigos mais próximos, que foram testemunhas do amor e cumplicidade do casal.

Legenda: Anel de Noivado Foto: LC Moreira

O bolo do noivado foi confeccionado pela Cake Mania by Adriana Pessoa e os docinhos da Doce Mel. A surpresa e a emoção estavam estampadas no rosto dos noivos, que não esperavam por uma celebração tão especial.

Legenda: Livia Cavalcante Foto: LC Moreira

Para a mãe da noiva, Germana Wanderley, o jantar de noivado era uma forma de demonstrar todo carinho e felicidade que sentia pela união do casal.

Legenda: Livia Cavalcante e Steffen Wedekind Foto: LC Moreira

Vem ver os momentos nas fotos captadas por LC Moreira:

