Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de novembro

O domingo chega com um lembrete poderoso: não existe prisão maior do que as teias emocionais que te envolvem. Então, por que não soltar? A Lua entra em Sagitário, alimentando seu desejo de se aventurar, explorar, viver experiências novas e inspiradoras. Mas, antes de embarcar nesse movimento, pergunte-se: por que insistir em ciclos que já perderam o sentido? É hora de reconhecer os sentimentos nocivos que você vem carregando e parar de alimentá-los.



A Lua e Mercúrio se unem em Sagitário para te convidar a expandir seus horizontes, a encontrar um propósito maior que vá além do que está ao seu redor. Hoje, o único caminho é o do autoconhecimento – e ele está pedindo por sua atenção. Temos também o aspecto mais intenso da semana: Marte se opõe a Plutão, criando um clima de pressão e desconforto. Talvez você sinta que precisa enfrentar algo desafiador, e fugir não é uma opção agora. Esse aspecto age como uma força impulsionadora, empurrando você para um mergulho profundo nas suas emoções, para limpar todo esse lixo emocional que está aí acumulado. Imagine-se como um vulcão em erupção, pronto para soltar tudo aquilo que precisa sair, para aliviar a pressão e abrir caminho para o novo.

Signo de Aquário hoje

Hoje, a área da rotina e da saúde está em foco. Marte pede que você olhe com mais atenção para o seu autocuidado e bem-estar, enquanto Plutão pressiona nos bastidores, exigindo uma limpeza profunda de tudo que você tem reprimido. Que tal fazer ajustes na sua rotina para acolher essa transformação?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.