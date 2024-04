Previsão do signo de Aquário para hoje, 25 de abril

O eclipse passou, estamos na reta final de mercúrio retrógrado, a Lua cheia em escorpião promete uma quinzena de fortes tempestades. E a quinta-feira pode ser marcada por alguns embates. Mercúrio está retomando seu movimento direto, alinhado ao Nodo Norte e você precisa de coragem para seguir. O movimento pede libertação e novos caminhos, mas para isso você precisa abrir espaço para o novo se manifestar na sua vida. Hoje a Lua, ainda no signo de escorpião, vai se opor a Júpiter e Urano e vai checar se você está mesmo desapegando ou soltando tudo aquilo que deve ser deixado no passado. E caso você queira voltar no tempo, muito cuidado. Você está apenas sendo testado. Estamos sob a Lua de Wesak, a Lua da iluminação de Buda. Aproveite para purificar, realizar as mudanças necessárias e dar um passo significativo na sua vida.

Signo de Aquário hoje

Você andou bem confuso, mas fique tranquilo que agora tudo vai clarear. Chegou a hora de desatar os nós nas negociações, conversas pendentes e acordos. Expresse suas ideias sem medo, existe um mundo novo te esperando. Sua força está no seu intelecto. Não esqueça que você veio para irrigar o mundo com seu conhecimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.