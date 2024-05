Previsão do signo de Aquário para hoje, 24 de maio

Estamos sob a Lua cheia mais próspera de 2024. E depois de um encontro belíssimo com Júpiter no signo de Touro, Vênus ingressou em Gêmeos, trazendo mais leveza para os seus dias. O otimismo entrou em cena e agora você pode experimentar novos caminhos e fazer as escolhas certas. Existe uma multiplicidade de interesses e você vai ficar bem mais à vontade para ser você e seguir o seu caminho. O céu está abrindo novos espaços para que você se sinta livre e vá em direção a você mesmo(a). A Lua e Saturno estão em conflito hoje. E nesse clima de magia, você não vai conseguir fugir da realidade. Existe um excesso de entusiasmo, mas Saturno vai colocar alguns freios.

Signo de Aquário hoje

Até pelo menos o dia 17/06, as pessoas ao seu redor estarão mais calorosas e abertas, criando uma atmosfera astral agradável e positiva. Aproveite essa oportunidade para fortalecer seus laços afetivos, planejar encontros românticos e aproveitar os prazeres da vida. Um jantar, um lugar bonito ou até mesmo um simples passeio podem se tornar momentos inesquecíveis.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.