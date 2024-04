Previsão do signo de Aquário para hoje, 19 de abril

Hoje, logo cedo, temos Mercúrio e Vênus num encontro íntimo e feliz. O dia pede comunicação, diálogo e muitos contatos. Nessa sexta, os encontros serão bastante favorecidos. As relações prometem leveza e diversão. Seja flexível com os seus sentimentos, cuide de você e da sua autoestima. Um dos atributos de Vênus é a harmonização, aproveite! O dia está favorável para reconciliação. O Sol chega no signo de Touro. É hora de aprender sobre Terra, matéria, corpo, deleite e merecimento. Como está o chão que você pisa? Quais são as tuas reais necessidades? Não insista na mesma rota, não resista as mudanças. Apenas sinta prazer por estar vivo.

Signo de Aquário hoje

Que tal expressar suas ideias de forma mais criativa? Aproveite que a Vênus está ao lado de Mercúrio e fortaleça laços, ensine, aprenda ou fale. Muitas informações estão circulando e você vai receber todas as informações que precisa para tomar uma decisão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.