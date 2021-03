Por mal-entendido, calouros viralizam ao reunir famosos em vídeo de gincana de faculdade

Uma gincana de uma instituição de ensino da rede privada, em São Paulo, viralizou nas redes sociais por causa do mal-entendido dos calouros. O que era para ser uma dinâmica de socialização apenas dentro da faculdade tomou proporções inesperadas, porque os universitários concocaram famosos para apoiá-los na disputa.

A prova consistia em pedir para que os veteranos, que fazem parte do conselho da instituição de ensino, chamados de "celebridades", gravassem vídeos apoiando as salas dos novatos.

Sentido literal

No entanto, aconteceu que os calouros da faculdade interpretaram a proposta no sentido literal, e foram atrás de celebridades de verdade para pedir que enviassem as mensagens.

Foi então que diversas personalidades, do entretenimento à política, mandaram os depoimentos, como: Fábio Porchat, Angelica, Rodrigo Maia, Sérgio Moro, Marcos Mion, Xuxa, Ana Maria Braga, Maisa Silva, Rubinho Barrichello, Gabi Martins, Henri Castelli, Supla, Marisa Orth e muito mais (muito mesmo).

Mal-entendido

De acordo com a veterana Mariana Pirik, uma das brincadeiras é pedir para o pessoal do conselho da torcida da faculdade, os fundadores, primeiros diretores, mandarem um vídeo apoiando a sala dos novatos.

"Está escrito 'prova da celebridade'. Eles não entenderam e começaram a pedir para celebridades de verdade fazerem vídeos para a sala deles", explicou a universitária em uma série de stories publicados no Instagram.

Astros internacionais

Os novatos cruzaram fronteiras e receberam vídeos apoiando as salas até mesmo de atores de Hollywood, como Ed O'Neill (de Modern Family), Adrian Grenier (de O Diabo Veste Prada) e Angus T. Jones (de Two and a Half Men).

Políticos

Integram a lista de políticos que gravaram depoimentos nomes da esquerda e da direita: o ex-presidente Michel Temer, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Kim Kataguiri, Joice Hasselmann, João Amoedo, Tabata Amaral, Marcelo Freixo, Rodrigo Maia, Geraldo Alckmin, Alexandre Frota e Marco Feliciano. Marcelo Adnet imitou o presidente Jair Bolsonaro.