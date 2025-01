Pedro Bial diz que entrada de Ariadna, primeira mulher trans do BBB, foi estratégica: 'Seria inadmissível hoje'

Em participação no terceiro episódio de “BBB: O Documentário – Mais Que Uma Espiada”, exibido na última quinta-feira (9), o jornalista e ex-apresentador do reality, Pedro Bial, detonou a condução da produção do reality em relação à escalação de Ariadna Arantes, a primeira mulher trans a entrar no reality, na 11ª temporada.

Bial admitiu que a escolha de Ariadna pela produção foi planejada de forma estratégica. Os produtores de elenco, segundo o apresentador, pretendiam deixar o público com uma sensação de suspense, com vontade de desvendar mais sobre a mulher e sua identidade.

"Deram um tratamento tão primário da questão trans que a trans foi escalada para o elenco para que o programa sustentasse o suspense. Olha só, como o mundo mudou. Isso seria inadmissível hoje", disse Bial.

Questionada sobre revelar identidade

Durante sua participação no documentário, a hoje influenciadora digital revelou que foi questionada se pretendia já chegar na casa desvendando que era uma mulher trans: "Eu falei: 'Não, eu só vou falar quando eu sentir necessidade de falar'."

"Entrar como uma mulher trans era algo muito novo. Ficou muita coisa no ar quando eu entrei. Cheguei a falar sobre a minha transexualidade com o Daniel [Rolim] e o Lucival [Nascimento]", acrescentou Ariadna.

Corte do documentário?

Antes da aparição no documentário sobre o reality, Ariadna reclamou, através do Instagram, que a Globo a havia cortado da produção. Ela se chateou ainda por ter arcado com os custos de viajar da Austrália até o Brasil - cerca de R$ 25 mil, somente para gravar o depoimento.

"Me foi informado pela galera que produziu o documentário [que eu iria aparecer]. Eu estava muito feliz. Quando eu acordei e abri meu WhatsApp, eu vi uma mensagem que disse que o dia do meu episódio havia sido mudado, que não iria passar na quarta (9). Enquanto estava rolando o documentário, eu recebo a notícia que tinha sido cortada", disse ela em um vídeo publicado na rede social.

Ela complementou: “Estou tentando entender o que aconteceu. Estou frustrada. Minha expectativa era ser ouvida pela audiência da Globo depois de muitos anos, sendo que na época em que participei do BBB eu não pude. Estou devastada.”

Em nota enviada ao Notícias da TV, a Rede Globo negou a acusação: "Todos os programas da TV aberta são submetidos a edições para adequação ao tempo de exibição. Dessa forma, conteúdos podem ser ajustados e/ou remanejados. Essa entrevista especificamente deve ser exibida nos próximos episódios".