Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela deste sábado (11)

A novela 'Cabocla' deste sábado (11) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Boanerges e Chico Bento ficam sob a mira dos capangas de Justino.

Resumo completo de 'Cabocla' deste sábado

Boanerges e Chico Bento ficam sob a mira dos capangas de Justino. Macário se chateia porque ninguém liga para os santinhos que distribuiu. Boanerges chega na festa. Neco ironiza a campanha do coronel e acalma Mariquinha. Chico conta os detalhes e Emerenciana quase desmaia. Pepa consola Justino, que diz ter perdido uma filha. Tobias reclama que Justino estragou a sua festa. Mariquinha diz que ninguém irá separá-los.

Boanerges avisa aos correligionários que vale tudo na campanha, menos violência. Justino fica furioso por ter sido atingido por Boanerges. Tomé chama Tina de Rosa e pede desculpas. Ela beija-o apaixonada. Luís não deixa que Zuca se aproxime muito e diz que ela não devia ter vindo. A cabocla insiste em cuidar dele porque é a sua noiva. Ele tira a aliança do dedo e avisa que ela está livre. Zuca diz que prefere tudo a ficar longe dele e Luís chora.

O advogado pede que Boanerges avise o pai para vir buscá-lo e que leve Zuca embora. A cabocla não se conforma. – Tina, Mariquinha, Tobias e Tomé acordam felizes. Zuca leva gemada para Luís, que pede que ela saia do quarto. A cabocla nem liga. Emerenciana comenta com Zuca que talvez Joaquim leve Luís para o exterior. Zuca diz que não se conformará. Maria pede que Zuca tome cuidado, mas ela garante que, se Luís morrer, ela morrerá também.

Justino se recusa a conversar com Neco sobre Mariquinha. Bina chora, preocupada com a filha. Chico sugere a Zé que vá buscar Zuca e ele concorda. O delegado pergunta por Tobias e tranquiliza Tina. Boanerges comenta com Zé sobre o estado de Luís e duvida que Zuca saia do lado dele. Emerenciana tira Zuca do quarto. Belinha a consola.

