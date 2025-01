Diego Alemão diz que trisal fez com que ele esquecesse 'do jogo e do dinheiro' durante o BBB 7

O ex-BBB Diego Alemão, que se sagrou vencedor da sétima edição do Big Brother Brasil com 91% dos votos, avaliou sua passagem pela casa em uma participação no especial "BBB: O Documentário", que relembrou a trajetória do programa. O episódio com o ex-confinado foi exibido nesta sexta-feira (10), pela TV Globo.

Nele, Alemão destacou o triângulo amoroso que viveu com as ex-sisters Fani Pacheco e Íris Stefanelli. Segundo revelou, ele se perdeu dentro do jogo por conta do envolvimento com as participantes.

Veja também Zoeira Prêmio do BBB 25 pode chegar a R$ 6 milhões e ser o maior da história; entenda como será a dinâmica de duplas Zoeira Confinada para o BBB 25, Gracyanne Barbosa tem vídeo íntimo vazado nas redes sociais

"Eu era um garoto, eu tinha 24 anos de idade. Entrei no BBB e vi aquelas mulheres maravilhosas. Nossa, eu me perdi completamente ali. Esqueci do jogo, do dinheiro e não sabia nem para onde atirar", confessou.

Na visão do vencedor, criticado dentro da casa, o relacionamento com as duas fez com que se tornasse alvo dos demais jogadores. "Todo mundo tinha um casal, e eu estava ganhando mais atenção porque eu tinha um trisal", afirmou.

Indagado sobre atitudes tomadas no BBB 7, o campeão da edição revelou que não se arrepende de nada que fez.

"Tudo que eu fiz foi espontâneo. E quando eu fui agressivo, eu revidei. E foi ali que eu comecei a ser indicado para Paredão atrás de Paredão", relembrou.

"Chegou um momento que eu fiquei isolado e acabei sendo adotado por um país. Saí com 91% de aprovação e ganhei R$ 1 milhão porque o público decidiu", adicionou.

O episódio desta sexta-feira foi o quarto e último episódio do documentário. Ele celebrou os campeões do BBB e analisou o impacto desses participantes.