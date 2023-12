Patrícia Poeta diz já ter sofrido com fake news: ‘Internet é terra de ninguém’

A apresentadora do “Encontro”, Patrícia Poeta, falou no programa desta quinta-feira (28) sobre a repercussão da morte de Jéssica Vitória Canedo, jovem que tirou a vida após ter conversas falsas com o influenciador Whindersson Nunes divulgadas em perfis de fofoca nas redes sociais.

Ela aproveitou o assunto para afirmar que já foi vítima de notícias falsas na internet esse ano e pediu que as pessoas tenham respeito com o próximo. “A internet, hoje, é terra de ninguém. A pessoa posta o que quer, em perfil falso, seja lá onde for, fala qualquer coisa de uma determinada pessoa, muitas vezes para terminar com a vida dela, simbolicamente falando. Arrasar com ela, deixá-la triste. E não acontece nada”, iniciou.

“Tem que ter uma legislação rigorosa para esse tipo de coisa”, pediu ela.

Apesar de não ter deixado claro, Patrícia foi alvo de boatos sobre brigas nos bastidores do “Encontro” com o também jornalista Manoel Soares, que culminou na demissão do apresentador da Globo.

“Você tem que buscar uma força, muitas vezes que você até desconhece, para seguir em frente. Você, que está passando por isso, lembre o seguinte: os seus atos do dia a dia, os seus princípios, a sua vida, são muito mais importantes do que tudo isso”, disse ainda a apresentadora.

“Agora, você que compartilha essas fake news, tenha senso de responsabilidade dentro de você. Isso é crime. Você está, no mínimo, entristecendo alguém, ajudando a deprimir alguém. Você está, muitas vezes, como a gente tem percebido aí, ajudando a matar alguém. Eu digo mais: isso é para quem compartilha, porque você compartilhando também está cometendo esse crime. Agora quem planta, quem inventa, quem começa a disseminação do ódio, talvez você desconheça a palavra amor, mas tenta respeitar o outro”.