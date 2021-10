Participante do The Voice EUA canta 'Garota de Ipanema' e encanta jurados; veja

Sabrina Dias, filha de brasileiros, é um dos sucessos recentes do 'The Voice EUA', e conquistou os jurados da atração ao entoar a música 'Garota de Ipanema', de Tom Jobim. Fluente em português, a jovem de 26 anos, entrou para a equipe de John Legend, um dos jurados do programa, após participar das Audições às Cegas.

Além dele, também compõem a bancada do The Voice EUA os cantores Ariana Grande, Kelly Clarkson e Blake Shelton. Como técnicos, os quatro são os técnicos responsáveis por treinar os artistas escolhidos no palco.

"O que mais gostei da sua versão é que você colocou certa potência nisso, foi muito legal, ficou bem distinto", opinou Legend logo após virar a cadeira para Sabrina. No palco, ela também contou sobre os pais brasileiros e a relação com a música.

Fase de batalhas

Nesta semana, inclusive, Sabrina passou por mais uma fase do programa. Nas batalhas, ela se apresentou ao lado do nova-iorquino Jack Rogan ao som de "Cardigan", hit de Taylor Swift. Com a decisão dos jurados, ela foi a escolhida e ainda recebeu comparações com a cantora P!nk, uma das maiores estrelas mundiais do pop.

"Você deve ser um dos seres humanos favoritos que já encontrei na vida. Tem algo especial, é como se contasse a história com toda a sua alma. Você me lembra a P!nk e eu amo a P!nk, sou uma grande fã. Amo sua voz e escolheria você", disse Kelly Clarkson. Veja:

Na opinião de John Legend, que a selecionou para continuar no time, Sabrina tem muita energia. "Estou intrigado por você. Quero ver você cantando um pouco de rock’n roll. Estava pensando sobre a P!nk enquanto você cantava e ela arrasa nessa maneira de cantar pop e rock", afirmou o artista.