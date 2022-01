Participante cearense do BBB 22 ganha mais de 740 mil seguidores em cinco horas

O cearense Vinicius ganhou mais de 740 mil seguidores, nesta sexta-feira (14), após cerca de cinco horas do anúncio de que ele é um dos participantes do BBB 22.

Antes de ser divulgado como um dos brothers, o jovem tinha menos de 100 mil seguidores no Instagram, número alcançado minutos depois. Nas publicações do perfil oficial dele, os fãs são chamados de "Lampiões".

Quem é Vinicios, participante do BBB 22?

Legenda: O cearense Vinicius está confirmado no BBB22 Foto: Divulgação TV Globo

O jovem tem 23 anos, nasceu em Crato, na região do Cariri, no Ceará, e mora com o pai, a avó materna e a tia em uma pensão da família.

Segundo ele, desde criança é bagunceiro; estava sempre na diretoria da escola por aprontar. Apesar disso, também era dedicado e tirava notas altas. Desde muito jovem se virava para ajudar em casa: vendia doces, atuava como professor particular, monitor de colégio público e até cantor de velório.

É bacharel em Direito, mas não tem a intenção de advogar. Antes de ingressar na atração, trabalhava no restaurante da família e fazia vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais, onde usa para transformar histórias tristes em humor.



Vinicius disse que rápido e tem resposta para tudo: “Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”. Incomoda-se quando dizem mentiras sobre ele e deixou claro que não gosta de frescura e arrogância.

Seu principal objetivo no 'Big Brother Brasil' é ganhar R$ 1,5 milhão. “Resistência é viver com salário mínimo um mês, o resto é moleza", observa.

Vídeo brincando que estaria no BBB21

No perfil que mantém no Instagram, o cearense já acumula 289 mil seguidores, publica conteúdos humorístico e se define como um "influencer de baixa renda".

Ano passado, ele compartilhou um vídeo na rede social brincando que foi escolhido para participar do BBB 21. Na gravação, ele simula uma entrevista para a entrada no reality show e chega até a revelar o que faria se ganhasse o prêmio de R$ 1,5 milhão.

"O que eu vou fazer se ganhar o prêmio de R$ 1,2 milhão? Antes ou depois de eu receber alta do hospital? Por que normal eu não vou ficar não, porque minha pressão em terra, ela não fica não. No caso, o que eu vou fazer depois de recobrar a consciência é dormir", brincou, e, no fim da gravação, prevê que entraria na edição deste ano.

A vencedora da edição 21 do reality show foi Juliette Freire.

