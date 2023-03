Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não pensam em cerimônia tradicional de casamento: ‘desnecessário’

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos há dois anos, e não sentem a necessidade de uma cerimônia tradicional de casamento para selar o relacionamento dos dois.

“Na vida, sentimos mais falta de humor do que das cerimônias. Adoramos as festas juninas. Dissemos que seria muito bem humorada essa comemoração. Casamento continua nos parecendo algo bastante íntimo, importante e, talvez, desnecessário”, disse Paolla, em entrevista do casal à Quem.

Diogo reforçou: "E, se a gente achar que deve ser [feito], adoraríamos que fosse assim, leve e lúdico".

O casal ainda comentou na entrevista sobre as fotos dos dois que repercutem nas redes sociais, e exalam sensualidade. “A sensualidade, acreditamos, é uma das vertentes de um casal. É divertida a reação do público”, disse a atriz.

“É preciso estar atento ao outro, não deixar a vida corrida atropelar momentos especiais e importantes e não perder a vontade de descobrir o outro diariamente”, defendeu ainda Diogo, reforçando que o que os fãs veem nas redes sociais é o reflexo da dedicação que eles têm para manter o romance vivo.