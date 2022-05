Pai de Maria, do BBB 22, diz que ex-sister o bloqueou: 'ingrata'

Carlos Câmara, pai da ex-BBB Maria, revelou que a filha o bloqueou e até trocou o número de telefone e endereço para evitar contato.

O gari e massagista de uma sauna gay no Rio de Janeiro comentou sobre o afastamento da cantora e a chamou de ingrata em entrevista ao Em off.

"Já perdi as esperanças. Acho ela ingrata. Eu sempre fechei com ela, sempre fui um bom pai para ela, independente de qualquer coisa. De repente, ela me trata como se eu fosse um fã chato dela. Espero que ela mude, porque assim ela não vai chegar em lugar nenhum", desabafou Carlos.

O pai da artista também comentou sobre os desencontros que os dois tiveram desde a expulsão da ex-sister do programa.

"Quando ela saiu do BBB, ela ligou para mim à noite, falou comigo, me pediu para ir na casa dela. Só que estávamos tendo muitos desencontros e eu acabei não indo. (...) Depois disso, não falou mais comigo, me bloqueou, trocou o número do telefone, trocou de endereço e várias vezes. Ela vai em Cordovil, mas não vai na minha casa, não me procura mais, ou seja, cortou relações comigo", comentou.

Ainda segundo Carlos, Maria o abandonou com medo da repercussão da mídia. "Ela ficou com medo de eu fazer alguma besteira e queimar o nome dela. Por isso ela preferiu me abandonar. Não sei o que passa na cabeça dela, só sei que tô fora, tô muito chateado, mas faz parte. Se ela acha melhor assim, vou respeitar", finalizou ele.