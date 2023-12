Pai de Amy Winehouse processa amigas da filha e pede mais de R$ 4,5 milhões

Pai da cantora Amy Winehouse, Mitch Winehouse abriu um processo contra duas amigas da artista, Naomi Parry e Catriona Gourlay. A alegação é de que elas teria vendido bens pessoais de Amy e ficado com os lucros. Segundo o site britânico Daily Mail, Mitch está pedindo 732 mil libras — equivalente a R$ 4,5 milhões.

Mitch Winehouse é o administrador do patrimônio da cantora britânica, que faleceu em 2011, aos 27 anos, de intoxicação alcoólica.

Veja também

No processo, o pai de Amy afirma que Naomi e Catriona venderam "vários itens de propriedade pessoal de Amy" em leilões realizados em 2021 e 2023. Ele pede 534 mil libras (cerca de R$ 3,2 milhões) de Naomi e 198 mil libras (cerca de R$ 1,2 milhão) de Catriona.

Um comunicado do Amy Winehouse Estate informou, ainda em novembro, que tentou esclarecer a situação com as duas amigas da cantora, mas "não obteve respostas satisfatórias".

Segundo o texto, os itens vendidos foram doados pela organização, com a condição de 30% dos lucros serem revertidos para a Amy Winehouse Estate.

Contudo, Naomi e Catriona "venderam vários itens naquele leilão e retiveram os lucros: os itens eram todos relacionados a Amy. Este ano, colocaram mais itens relacionados a Amy em leilão e juntos os dois leilões geraram somas de seis dígitos para cada um", alega a entidade.

Sem respostas, foi aberto o processo contra elas "para esclarecer a situação".