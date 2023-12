Vin Diesel desconhece acusações de assédio sexual feitas por ex-assistente, diz defesa

Por meio da sua defesa, o ator Vin Diesel negou publicamente as acusações de assédio sexual que vieram à tona nesta semana. Em entrevista à revista People, o advogado Bryan Freedman descredibilizou "categoricamente a acusação inteira" feita por uma ex-assistente do artista.

"É a primeira vez que ele ouve essa a acusação de 13 anos atrás feita por uma pessoa empregada por ele por nove dias", diz Freedman. "Há evidências claras que refutam completamente essas alegações de fora deste mundo", completa.

Veja também

A assistente Asta Jonasson afirma que Diesel a assediou e encurralou enquanto ele se masturbava, sem o seu consentimento. O episódio teria ocorrido em um hotel em Atlanta, nos EUA, no ano de 2010. O ator também teria forçado a mulher a se deitar na cama enquanto ele apalpava as suas regiões íntimas, entre outras investidas sexuais não consentidas.

A denúncia também aponta que o homem tentou arrancar as suas peças íntimas até a mulher conseguir escapar, gritar e trancar-se no banheiro do quarto. Poucas horas depois, ela foi demitida pela irmã de Vin Diesel, Samantha Vincent, que preside a empresa criada em torno dele.