Filha de Bárbara Evans faz fisioterapia após cirurgia no pulmão

A filha mais velha de Bárbara Evans, Ayla, de quase 2 anos, está fazendo fisioterapia para se recuperar do susto após se engasgar com pedaços de amendoim. No "É de Casa" deste sábado (23), Bárbara contou que a pequena já se sente melhor.

"Vocês viram o sustão que a gente levou. Agora ela está se recuperando, fazendo fisioterapia, estamos dando medicamento certinho para ela. Se Deus quiser, ela vai estar logo 100% recuperada, fica o alerta para mamães e papais", desabafou a ex-modelo.

Ayla precisou passar por uma cirurgia após um exame de Raio-X detectar obstrução em um dos lados de seu pulmão há cerca de duas semanas.

Evans usou as redes sociais, durante a cirurgia, para alertar pais sobre o ocorrido. A cirurgia retirou 95% do amendoim, que já estava no pulmão de Ayla há quase 48 horas quando os médicos retiraram os resquícios.

No "É de Casa", a médica e ex-BBB Thelma Assis deu dicas valiosas de como fazer uma manobra para bebês de até um ano em caso de engasgo. "Primeira coisa é abrir a boquinha do bebê, posicionar ele no seu antebraço com a cabeça para baixo. Com o calcanhar da mão, vamos dar cinco tapas entre o que chamamos popularmente de asinhas, que são as escápulas do bebê", começou.

A médica complementou: "Vai virar e observar se tem alguma coisa na boca que eu consiga tirar, mas tem que tomar cuidado porque senão você enfia o dedo na boca do bebê e pode obstruir ainda mais. Se esse bebê não chorou, você pode concluir a manobra entre os mamilos, com dois dedos, você pode fazer cinco compressões no peito do bebê".

"A gente quer que ele vomite, chore ou tussa. Não pode deixar a criança sufocada muito tempo, já vai pedindo ajuda, ligando para o SAMU, bombeiros, que eles vão orientando. Não adianta chacolhar nem soprar a boca da criança", finalizou Theliminha.