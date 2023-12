Rodrigo Hilbert encerra contrato com GNT após dez anos no canal

À frente do “Tempero de Família” há dez anos, o apresentador Rodrigo Hilbert, de 43 anos, não renovou contrato com o canal GNT para próximas temporadas. Em 2024, apenas reprises da atração seguirão na grade.

A informação é de Anna Luiza Santiago, colunista do portal O Globo. Hilbert ainda não se pronunciou sobre o término da parceria mas, segundo a jornalista, não se trata de uma despedida definitiva. "As portas seguem abertas para o apresentador no canal", disse Anna Luiza.

Na primeira metade da temporada do Tempero de Família de 2023, o galã recebeu dez casais para celebrar suas bodas de casamento. Na dinâmica, ele cozinhou com o membro do casal que menos tenha prática com a cozinha.

Já na segunda temporada, Rodrigo cozinhou com influenciadores digitais de diversas áreas, como Juliette, Fred Bruno, Camilla de Lucas, Rita Von Hunty e Ary Fontoura. O programa é exibido todas às sextas-feiras, às 21h30, no canal GNT.

Em recente entrevista ao O Globo, Rodrigo Hilbert compartilhou o tempero que não pode faltar em sua cozinha: “Tenho cozinhado muita carne e eu uso um dry rub seco que eu faço em casa. Eu uso várias especiarias. É uma porção de açúcar mascavo, uma porção de sal, páprica defumada, páprica picante, cúrcuma, cebola em pó, alho em pó e as especiarias que quiser”.

“Outra coisa que faço muito é temperar meu próprio sal. Não uso sal fino refinado. Eu pego o sal grosso, passo no processador. Às vezes coloco um alecrim, um tomilho, fica sempre um salzinho temperado”, complementou o apresentador.

Além de comandar o Tempero de Família, Rodrigo Hilbert também apresentou o programa Bem Juntinhos, dividindo a tarefa com sua esposa, Fernanda Lima.