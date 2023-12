Cantora gospel Aclécia Silva morre aos 18 anos em acidente entre ambulância e carreta na Bahia

A cantora gospel Aclécia Silva dos Santos morreu, aos 18 anos, em um acidente entre uma ambulância e uma carreta, nessa quinta-feira (21), em trecho da BR-101 do município de Ibirapitanga, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a artista estava em uma ambulância com outras cinco pessoas no momento da tragédia. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

Ainda não há informações sobre o que teria causado a batida entre os veículos. As outras vítimas envolvidas no acidente estão internadas em estado grave no Hospital de Base, em Itabuna, na Bahia.

A Prefeitura de Ibirapitanga informou que investiga o motivo de haver seis pessoas no veículo.

Gravadora responsável pela carreira da cantora, a Kairós Music publicou uma nota de pesar sobre a morte da jovem. "Uma cantora talentosíssima, com um timbre único e com sua interpretação singular, fomos presenteados com a sua vida Aclécia e poder compartilhar de momentos com você realmente foi um presente", escreveu a empresa.

Nas redes sociais, Jeremias Santos, namorado de Aclécia Silva, prestou uma homenagem e lamentou a partida precoce dela. "Eu te amarei para sempre, sei que pude dizer todos o quanto te amo. Estou sem chão, te amo para sempre, minha princesa", publicou ele.

O velório da cantora foi realizado na Igreja Assembleia de Deus do distrito de Novo Horizonte. Já o sepultamento ocorreu às 17h (de Brasília) desta sexta (22), no cemitério Novo Horizonte.