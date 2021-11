Padre Fábio de Melo passa por cirurgia após lacerar tendão

O padre Fábio de Melo passou por um cirurgia após romper um tendão, no domingo (28). Ele postou foto com braço imobilizado e a mão enfaixada no Instagram.

"Eu tenho tendões que se laceram e um deles foi lacerado. O da cabeça curta do bíceps. Com ele, laceram-se outras coisas, ligaduras que não são corpóreas. Para lacerações físicas, médicos. Para lacerações emocionais, amigos. E quando encontramos os 2 no mesmo rosto? Pois comigo foi assim. Convivi com a laceração parcial durante 20 dias, mas não deu mais", detalhou o religioso.

Legenda: Cirurgia de Padre Fábio de Melo Foto: Reprodução/Instagram

Padre Fábio de Melo Padre Eu estava numa peregrinação, ele sabia. O risco da ruptura definitiva me apavorava, mas, a sua atenção, o seu carinho comigo, fizeram com que eu colocasse minha atenção na solução que ele me propôs. Deu certo.

Com o texto de agradecimento aos profissionais no Instagram, o padre Fábio de Melo postou fotos da cirurgia e com os profissionais de saúde.

Famosos desejaram melhoras ao religioso. O que você precisar estou aqui. Te amo, meu amigo”, comentou a apresentadora Sabrina Sato.

O apresentador Marcos Mion relatou espanto e desejou melhoras ao padre: “caramba irmão… imagino a dor. Mas você está com os melhores".