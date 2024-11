O que esperar do D23, evento da Disney que começa nesta sexta (8)

Para os fãs da Disney, a D23 Brasil promete ser uma atração gigantesca, cheia de experiências únicas para os fãs do estúdio. O evento acontece de hoje (8) a domingo (10), no pavilhão Transamérica Expo Center, em São Paulo, com a expectativa de deslocar simbolicamente a sede mundial para terras brasileiras.

Chamada de The Ultimate Disney Fan Event, as edições bienais do D23 só haviam ocorrido em Anaheim, na Califórnia. A mudança ocorreu em janeiro deste ano, quando a empresa anunciou a iniciativa de tornar o evento algo global.

A área montada da D23 terá estandes dedicados à própria Disney, além das marcas Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Disney Parks, ESPN, Star e Rádio Disney, que também são controladas pelo estúdio.

Os fãs, claro, já podem criar expectativa. O evento promete apresentar informações em primeira mão sobre o que está por vir em filmes, séries, games, shows e toda a área criativa da Walt Disney Company, trazendo também executivos e artistas envolvidos nos projetos.

E vai ser em um palco especial, o Disney Moments, que os atores poderão surgir como personagens da Disney em show ao vivo e até espetáculos musicais. Já no Pavilhão de Exposições, uma biblioteca expansiva deve ser montada para os presentes.

Espaço da Marvel Studios

Um dos espaços mais aguardados é o da Marvel, que terá 900 metros quadrados. Algumas atividades interativas já estão programadas, demonstrando as obras futuras "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Demolidor: Renascido" e "Thunderbolts".

Uma das atividades diferenciadas no espaço prevê uma barbearia com serviço de corte de cabelo com um 'toque Marvel'. Além disso, os visitantes também poderão imergir em uma cozinha da série 'O Urso', um dos maiores sucessos do Disney+.

Para além das experiências, outro momento muito aguardado são os trailers. São esperadas novidades dos seguintes filmes: "Tron: Ares", "The Mandalorian", "Capitão América: Admirável Mundo Novo" e "Grogu". Rumores ainda indicam que a D23 apresentará materiais exclusivos dos filmes "Zootopia 2", "Branca de Neve", "Lilo & Stitch" e de "Elio", além de outros conteúdos inéditos de "O Quarteto Fantástico" e de "Mufasa".