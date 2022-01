'O Clone': veja resumo da novela desta quinta-feira (6)

No capítulo desta quinta-feira (6) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Lucas sofre queda ao fugir de capangas de Said.

Xande tenta contar sobre o namoro a Dalva, mas Mel o interrompe. Zoraide vê Said colocar alguma coisa no copo de Lucas, mas é Lobato quem bebe e cai no chão. Zoraide alerta Lucas para ir embora o quanto antes.



Lucas tenta pular de um telhado para o outro e cai no chão, ferindo-se. Said manda a esposa ir dormir e telefona para Maysa marcando um encontro.

Que horas começa a novela?

Jade ouve tudo. Jade, Zoraide e Ali são avisados que Lucas está no hospital e se preocupam. Para a surpresa de Xande, Mel conta para ele que irá assumir o namoro deles para a família.

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (6), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

