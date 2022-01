'O Clone': veja resumo da novela desta quinta-feira (13)

No capítulo desta quinta-feira (13) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Maysa busca Lucas acamado e discute sobre relação.

Resumo O Clone de hoje, quinta-feira (12); Maysa e Lucas discutem sobre relacionamento

Latiffa conta a Jade que Said deu uma joia a Maysa. Maysa saboreia a vingança ao mostrar para Lucas as joias novas e contar que foram dadas por Said.



Maysa tranca a porta e joga na cara de Lucas todas as suas mágoas. Maysa garante a Lucas que fará Jade sofrer.



Maysa fuzila Xande com o olhar quando ele se senta à mesa para jantar. Alicinha faz uma marca de batom no paletó de Escobar.



Zoraide diz que uma tempestade está se aproximando. Albieri vê Leo nos lençois maranhenses.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (13), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.