Novo filme do Scooby-Doo confirma que Velma é lésbica

O que, para alguns, era incerto, agora não é mais. Em um clipe inédito do filme 'Trick or Trick Scooby-Doo!', disponível em alguns países na plataforma Amazon Prime, a personagem Velma Dinkley aparece como assumidamente lésbica.

Já havia suspeita entre os fãs da franquia sobre a orientação sexual da detetive e cientista da Mistério S/A. Tanto que o produtor supervisor da animação de 2010, Tony Cervone, já tinha dito, no Twitter, que Velma era lésbica, e que tinha tentado deixar suas intenções "o mais claras" possíveis à época.

"A maioria dos nossos fãs pegou. Àqueles que não notaram, sugiro que olhem com mais atenção. Não há novidade aqui", escreveu o produtor em 2020, numa postagem de celebração do mês do Orgulho LGBTQIA+.

Novo filme

No vídeo divulgado nesta terça-feira (4), Velma se apaixona à primeira vista por Coco Diablo, marcando a primeira vez que uma produção da franquia aborda abertamente a sexualidade da personagem. Assista:

O filme dirigido por Audie Harrison mostra a gangue do Scooby Doo sendo perseguida por fantasmas. Para escapar dos monstros, eles pedem ajuda a outra gangue, comandada por Coco.

Censura em produções anteriores

O diretor e roteirista dos live-actions do início dos anos 2000, James Gunn, já disse que tentou abordar a sexualidade de Velma em outras produções, mas que sempre era barrado pelo estúdio Warner Bros.

"Em 2001, Velma era explicitamente lésbica no meu roteiro inicial. Mas, o estúdio continuou diluindo e diluindo, tornando-a ambígua (na versão filmada), e então em nada (a versão lançada) e finalmente dando a ela um namorado (na sequência)", falou.