Nova namorada de Éder Militão faz tatuagem em homenagem ao jogador

A influenciadora Cássia Lourenço, nova namorada de Éder Militão, compartilhou uma foto das unhas, nesse domingo (9), e uma tatuagem no seu pulso chamou atenção. Ela escreveu “Mili” em homenagem ao jogador.

Legenda: Ela escreveu “Mili” em homenagem ao jogador Foto: Reprodução/Instagram

Os dois assumiram o relacionamento há pouco menos de um mês. Cássia também publicou as primeiras fotos com o namorado em seu perfil no Instagram. “Nós”, escreveu ela na legenda das imagens.

Conforme o perfil @segueacami, Militão também fez uma homenagem à nova namorada. Ele tatuou "Ca" também no pulso.

Antes de Cássia, Éder namorava a influenciadora cearense Karoline Lima, com quem teve uma filha, Cecília. Os dois se separam logo que a menina nasceu, após uma série de polêmicas e traições do atleta.