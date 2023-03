No 'Alta Horas', Xuxa recebe homenagem pelos 60 anos, se declara para Sasha e revela querer um neto

Xuxa completa 60 anos de idade neste mês de março. E, para marcar o aniversário, a Rainha dos Baixinhos ganhou uma homenagem do programa Altas Horas, na TV Globo, nesse sábado (11). Emocionada, ela aproveitou o momento para se declarar para a filha, Sasha, que disse ter planejado ainda aos 24 anos.

"Aos 24 anos, já sonhei com a Sasha. Sonhei que ia ter uma menina do signo de Leão. Depois, mais à frente, sonhei com ela com esse jeitinho. A cor do cabelo, a cor dos olhos. Diziam que ela ia ser loira e eu dizia que não. Sonhei do jeito que ela é", declarou a apresentadora. Informações foram publicadas pelo Gshow.

Ela revelou ainda que, à época da gestação, teve medo de sofrer algum problema no parto devido às pressões do "relógio biológico. "Começou a me dar um medo grande por uma série de motivos, células envelhecendo, de dar problema no parto", contou.

"O relógio começou a bater. Encontrei o pai da Sasha, que disse que só queria ter filha se casasse, e casar me dá coceira. Fui para Pasadena, nos Estados Unidos, para saber como seria ter um filho com inseminação artificial. Veio o pai da Sasha, perguntou se eu tinha certeza de fazer isso. A gente sempre transava com camisinha e a primeira vez que transamos sem camisinha, eu engravidei", relembrou Xuxa.

A aniversariante do mês ainda completou que há uma vida antes e depois da chegada de Sasha. "O amor muda por completo teu pensamento. 'Agora não posso errar, sou mãe'. [...] Ela é meu orgulho e é do jeito que sempre sonhei, sem tirar nem por. Sem dúvida, é o amor das minhas vidas".

Pedido de neto

Xuxa também revelou que tem cobrado Sasha por um neto.

"Dia sim, dia não, ela manda vídeo novo. 'Olha, quero assim'", brincou a filha. "Olha as bochechas do João [marido de Sasha]. Sem pressão, mas vamos pensar!", riu Xuxa.

Silvero Pereira

Quem também participou das homenagens à Rainha dos Baixinhos foi o ator cearense Silvero Pereira, que revelou sempre ter sonhado em ser paquita no programa de Xuxa e que usava uma toalha na cabeça, em casa, para fazer performances imitando as dançarinas.

"Sempre fui uma criança viada, desde pequeninho. E como criança viada no interior do Ceará, a TV era onde eu via o mundo", disse.

Numa das performances, um grupo de crianças o flagrou e, no dia seguinte, ele passou a ser chamado de paquita em toda a escola. "Isso era uma dor, porque revelaram algo que era para estar escondido", compartilhou. O ator e a apresentadora, então, trocaram um forte abraço.