Neymar exibe mansão e helicóptero de R$ 15 milhões

Neymar exibiu em seus stories do Instagram, nesta quarta-feira (21), uma foto em que aparece em frente a sua mansão em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na imagem também aparece o helicóptero do jogador.

Segundo informações do jornal Extra, a aeronave com suas iniciais é avaliada em cerca de R$15 milhões.

Já o imóvel, que fica no condomínio Portobello, é avaliado em R$ 28 milhões. A mansão tem 5 mil metros quadrados e conta com seis suítes.

Neymar ainda está construindo um puxadinho com dez suítes para hospedar os amigos. O local, chamado de "bangalô de hóspedes", é um projeto da arquiteta Leila Dionizio.