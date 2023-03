Nelly Furtado faz coreografia de ‘Lovezinho’, popularizada nas redes pelo influenciador Xurrasco

A cantora Nelly Furtado surpreendeu ao publicar, na terça-feira (28), no TikTok, dançando a coreografia de “Lovezinho”, popularizada nas redes sociais pelo influenciador digital carioca Xurrasco. "Lovezinho" é sucesso na voz de Treyce, e usa, sem crédito, a melodia “Say it right", de Nelly Furtado com Timbaland.

Nelly dançou a coreografia com um amigo, Manny Dimi, e ao lado aparece uma montagem de Xurrasco dançado ao lado da influencer Vanessa Lopes.

Na manhã desta quarta-feira (1º), a publicação já tinha mais de 94 mil curtidas. Entre os comentários, Treyce se mostrou surpresa com o vídeo: “Meu deus”, escreveu.

Quem é Xurrasco?

O influenciador Xurrasco é um dos fenômenos do TikTok, com mais de 3 milhões de seguidores, e faz sucesso com vídeos de coreografias, como “Lovezinho”.