Nascem os gêmeos de Isabella Scherer e Rodrigo Calazans em São Paulo

Isabella Scherer deu à luz os gêmeos Mel e Bento nesta segunda-feira (29), na maternidade Pro Matre, em São Paulo. De acordo com informações da revista Vogue, a vencedora do Masterchef 2021 teve os bebês por meio de uma cesárea. Mãe e filhos passam bem.

As crianças vieram ao mundo por volta de 13h30, sendo Mel a primeira a sair da barriga. No Instagram, a chef publicou uma foto ao lado do marido, o modelo Rodrigo Calazans, momentos antes de eles chegarem à maternidade. "Meu amor", escreveu ela na legenda.

Isabella e Rodrigo estão juntos desde 2020. Eles começaram o relacionamento enquanto ele ainda morava nos Estados Unidos. Atualmente, eles vivem em São Paulo.

Xuxa celebra

Isabella é filha do ex-nadador olímpico Xuxa. Nos 'Stories' do Instagram, no domingo, (28), o ex-atleta compartilhou foto beijando a barriga da filha. Nesta segunda (29), ele publicou um vídeo comemorando o nascimento dos netos: "O mais novo vovô do Brasil".

"Não tô dando conta de responder a tantas mensagens de carinho, de amor. Passo aqui pra agradecer a todas as mensagens de WhatsApp, Instagram. Estamos todos muito felizes e eles com muita saúde, que é o que importa", continuou o ex-nadador.