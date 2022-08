Grazi Massafera comenta rumores de romance com Gabriel Medina: 'Vamos parar de supor coisas'

Após Gabriel Medina postar um vídeo nas redes sociais com um dos gatos de Grazi Massafera, a atriz veio a público explicar rumores do suposto romance com o surfista.

"Ô gente, vamos parar de supor coisas e de me arrumar namorado que eu mal conheço. Sei que ele mora no mesmo condomínio que eu e meus gatos passeiam como todos os gatos", comentou ela, parecendo incomodada com a situação e afastando qualquer boato de affair com Medina.

ela é boaaaa. e tome lapada de dona grazi massafera queen maravilhosa pic.twitter.com/TUscBKkFoc — jas (@jasbttx) August 27, 2022

"Na próxima, me perguntem porque eu não vejo ele há muito tempo. Esclarecido, né? Tenho dois gatinhos. Um que parece cachorro, grudada em mim. O outro tá passeando na rua... E vocês me marcando aí", continuou a atriz em gravação nos stories publicados no perfil próprio da artista. Ela chegou a filmar os pets, mostrando-os enquanto continuava a falar.

Na ocasião, Grazi ainda fez um pedido para que parassem de inventar fofocas com seu nome: “E vocês, que gostam de uma fofoca, parem de me marcar em coisas sem pé nem cabeça que eu não gosto, porque meu gato está passeando na rua, que ele gosta”.