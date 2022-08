Ator mirim de 'Pantanal' passa por nova cirurgia e tem alta adiada: 'Orem', pediu mãe

Gustavo Corasini, ator-mirim da novela "Pantanal", precisará passar por uma nova cirurgia. O garoto iria receber alta nesta segunda-feira (29). Intérprete do personagem Tadeu na primeira fase da produção da Globo, o adolescente de 12 anos está internado no Hospital Santa Marcelina (SP), desde a última terça-feira (23), quando sofreu um atropelamento na capital paulista.

"Hoje estávamos confiantes que iríamos para a nossa casa. Mas infelizmente não será possível", afirmou Fernanda Corasini, mãe do garoto,em publicação no Instagram.

"Gustavo irá passar por outra cirurgia reparadora no punho que teve a fratura exposta", explicou a mãe do menino. Os médicos ainda não informaram a família sobre uma nova previsão de alta. "Orem pelo nosso menino", pediu Fernanda.

Gustavo e o amigo Eduardo Souza, de 13 anos, foram atropelados enquanto enfeitavam a rua com bandeirinhas verdes e amarelas para a Copa do Mundo. O ator foi internado, mas o amigo não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os amigos foram atingidos por uma vizinha que dava marcha à ré no carro, na rua em que moravam, quando a motorista foi abrir passagem para uma ambulância, chamada para socorrer um pedreiro que se feriu numa obra na vizinhança. A vizinha perdeu o controle do carro e prensou as crianças contra a parede.

Vaquinha on-line

Após lançar uma campanha on-line para custear o enterro do amigo Eduardo, a família de Gustavo Corasini publicou uma nova vaquinha, no perfil do Instagram do ator mirim, para a compra de uma casa para a mãe do colega.

"Gostaria muito de pedir a todos para compartilhar a vaquinha para a compra da casa da mãe do Eduardo", pediu Fernanda Corasini, por meio do Instagram, nesta segunda-feira (29).