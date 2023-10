Namorando designer de joias, Brad Pitt espera o momento certo para apresentá-la aos filhos

Após a polêmica separação de Angelina Jolie, Brad Pitt encontrou um novo amor ao lado de Ines de Ramon, uma designer de joias com quem está a viver um romance. No entanto, o casal decidiu ser discreto em relação a esse relacionamento, principalmente quando o assunto é os filhos do ator.

Uma fonte ligada ao astro hollywoodiano revelou à revista US Magazine no início do mês que, antes de apresentar Ines aos filhos, o galã queria ter certeza de que o relacionamento seria duradouro, "porque não é algo que ele leve de forma leviana", explicou. Vale lembrar que Pitt é pai de Maddox, de 21 anos; Pax, de 19; Zahara, de 18; Shiloh, de 17, e também dos gêmeos Knox e Vivienne, de 14.

A primeira vez que o artista falou publicamente sobre o romance foi em novembro de 2022. De acordo com a fonte, a relação entre o ator de 59 anos e a designer de joias, de 30, está "mais forte do que nunca". Ines, inclusive, já está "bem próxima" do "círculo íntimo" do famoso — à exceção da prole.

Divórcios

Pitt e Jolie, mesmo separados desde 2016, só oficializaram o divórcio em 2019. Antes de Jolie, Pitt foi casado com a atriz Jennifer Aniston entre 2000 e 2005.

Já Ines de Ramon assinou no início de 2022 seu divórcio do ator Paul Wesley, astro da série “Vampire Diaries”. Os dois estavam juntos há três anos quando o casamento chegou ao fim. Dona de uma conta fechada no Instagram, Ines é extremamente discreta nas redes sociais. Ela é poliglota e vice-presidente de uma marca de joias que tem como clientes a modelo Hailey Bieber, a socialite Kourtney Kardashian e a atriz Mandy Moore.