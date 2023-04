Namorado de Domitila, do BBB 23, tem identidade revelada; veja detalhes

A ativista social e miss Domitila Barros, uma das sisters do BBB 23, já revelou que vive em um relacionamento há sete anos. A identidade do parceiro, no entanto, só foi revelada nesta terça-feira (18).

Domitila namora o empresário alemão Moritz Carlo. A informação foi confirmada pela mãe da miss, Roberta Barros, ao portal gshow.

O namorado misterioso voltou a repercutir após Domitila, emparedada, mandar um recado dentro do confinamento citando o amado.

"Se alguém, da equipe, qualquer pessoa que tiver contato com mainha e estiver assistindo, por favor pede para mainha pedir para Mori estar aí no Rio de Janeiro no fim de semana", disse.

Larissa então questionou quem seria Mori. "Mori é uma pessoa que eu quero muito que já esteja aqui no Rio", respondeu Domitila.

"Mori é o seu 'bofinho', né, Domitila", apontou Bruna. Domitila tentou desconversar, mas a atriz rebateu: "Me engana que eu gosto".

Empresário alemão

Em conversa com o aliado e já eliminado Gabriel Santana, Domitila contou como conheceu o namorado. "Eu não conhecia ele, só tínhamos nos falado umas duas, três vezes pelo telefone. Quando ele chegou, eu falei: ‘É ele!’. Ele entrou e eu sabia. Na hora que eu vi ele, eu senti que eu conhecia ele de outras vidas, foi um reencontro", disse.

Mesmo com o relacionamento duradouro, Domitila e Moritz não têm registros como casal nas redes sociais. O empresário tem o perfil no Instagram privado e sem nenhuma publicação no feed.

Domitila aparece, no entanto, em uma foto publicada nos stories do amado. Na imagem, a miss posa ao lado de amigas em uma viagem a Bali.

Moritz é empresário comercial e costuma viajar bastante a trabalho. Além disso, o alemão produz um podcast e é autor do livro "How To China - produzir na China ficou fácil".