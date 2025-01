Musa dos anos 1980 na TV, Simone Carvalho trabalha como professora de reforço escolar

Simone Carvalho pode ser vista atualmente na reprise da novela “Tieta”, como a misteriosa Bebê, mas se afastou da profissão no final dos anos 1990. Na época de atriz, ela era considerada musa e chegou até a posar nua para uma revista. Atualmente, porém, ela atua como professora de reforço escolar.

“As pessoas me abordam no prédio, na rua, em lojas… Mesmo agora, com 64 anos, e mais de três décadas da exibição original da novela, dizem que minha voz continua igual e que continuo parecida”, disse à coluna Play, do jornal O Globo.

Veja também Zoeira Daniel Rocha comemora permanência de Vitória Strada no BBB 25 Zoeira Lucas Lima e Gabi Martins se pronunciam após supostamente serem vistos em hotel no RJ

A ex-atriz conta que se afastou da TV porque decidiu se tornar evangélica.

A decisão de largar a carreira foi porque, na época, eu estava me iniciando na igreja evangélica. Como em tudo que faço, sou radical. Resolvi me entregar 100% e não trabalhar mais em novelas, porque entendia que não dava para misturar a palavra de Deus com cenas de beijo na boca. Segui os passos da hierarquia religiosa, fui ordenada diaconisa e, mais tarde, pastora. Hoje, não sou mais cristã. Há 23 anos me preparo para o judaísmo”, continuou.

Antes de ser professora, Simone chegou a dirigir carro por aplicativo no Rio de Janeiro. “Ao longo da vida, aprendi a aceitar as adversidades. Fui rica e pobre, famosa e desconhecida. Tive momentos de muita felicidade e outros de tristeza. Apesar de tudo, nunca passei por situações nas quais não soubesse o que fazer e nunca me vi em depressão. Sempre busquei me reinventar”.