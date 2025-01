Daniel Rocha comemora permanência de Vitória Strada no BBB 25

O ator Daniel Rocha apareceu nas redes sociais, na madrugada de quarta-feira (29), usando uma camiseta com a foto da namorada, Vitória Strada, que estava no paredão do BBB 25. O artista celebrou a permanência da atriz no reality show e agradeceu os fãs que ajudaram na votação, que culminou na saída dos artistas circenses Edy e Raíssa.

"Gente, gritei já. Obrigado a todo mundo que participou das lives, que fez todo esse mutirão, os fãs da Vitória, as pessoas que gostam de mim. Sem vocês, não teria 30 milhões de votos. A gente venceu, a gente conseguiu, muito obrigado", disse o artista nos Stories.

Em outro vídeo, Daniel apareceu gritando e xingando empolgado com a permanência da dupla Vitória e Matheus. A atriz e o arquiteto tiveram 43,51% dos votos.

Apesar de não ter se manifestado após o término do paredão, Marcella Rica, ex-noiva de Vitória Strada, chegou a pedir votos no Instagram, na terça-feira (28), para que a atriz continuasse participando do reality da Globo.